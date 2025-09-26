Поиск

Гросси не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси считает невозможной ядерную войну между Индией и Пакистаном. Он сказал об этом на форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

"Вы говорите о том, что может произойти между двумя странами, в частности ядерная война. Я думаю, это немыслимо", - ответил он на вопрос о том, что может предпринять МАГАТЭ для урегулирования безопасности в регионе.

"Несмотря на все напряженности между двумя странами, предпринимается все, чтобы этого (ядерного удара - ИФ) избежать, - добавил Гросси. И так должно быть".

МАГАТЭ Пакистан Рафаэль Гросси Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });