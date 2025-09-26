Гросси не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси считает невозможной ядерную войну между Индией и Пакистаном. Он сказал об этом на форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

"Вы говорите о том, что может произойти между двумя странами, в частности ядерная война. Я думаю, это немыслимо", - ответил он на вопрос о том, что может предпринять МАГАТЭ для урегулирования безопасности в регионе.

"Несмотря на все напряженности между двумя странами, предпринимается все, чтобы этого (ядерного удара - ИФ) избежать, - добавил Гросси. И так должно быть".