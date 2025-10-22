МИД Венгрии исключил отказ от закупок в России топлива для АЭС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Венгрия не намерена отказываться от закупок топлива для АЭС из России, заявил глава венгерсмого МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает телерадиоканал РТРС (Республика Сербская, Босния и Герцеговина). \

"Венгрия начнет переговоры с США о закупке топлива для АЭС для диверсификации поставок, но и не прекратит закупать его в России", - заявил министр.

По его словам, Венгрии нужно больше такого топлива, чтобы обеспечить растущие энергетические потребности для АЭС, на которой идут работы по расширению.