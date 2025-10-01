Поиск

Орбан увидел во всех требованиях ЕК по Украине противоречие интересам Венгрии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза на саммите в Копенгагене попыталось убедить участников в том, что конфликт на Украине непосредственно касается и ЕС, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Нам сегодня нужно разобраться с тремя серьезными вопросами: во-первых, они (Брюссель) желают принять политические решения, утверждающие, что российско-украинский конфликт - это и наша война, это инициировал премьер-министр Польши и поддержала глава Еврокомиссии, второе, как следствие, мы должны давать Украине больше средств, и третье - ускорить сближение Украины с ЕС. Из всего этого проистекает и четвертый пункт - мы должны прекратить закупку нефти и газа в России. Но все это противоречит интересам Венгрии. И я им вынужден сказать "нет"", - сказал он.

"С тех пор как я и некоторые мои коллеги выразили несогласие, атаки пошли со всех сторон, в том числе и от представителей Европейской комиссии, и от внутренней оппозиции, - добавил Орбан. - Будет трудно, но мы разберемся".

Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не откажется от закупок энергоресурсов в России.

