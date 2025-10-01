Венгрия надеется договориться о закупке газа из Туркменистана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Будапешт надеется, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Венгрию, заявил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер после заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде. Его заявление выложено на сайте Гостелерадио Туркменистана.

"В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера (...) Венгрия зависит от импорта природного газа из разных стран, поэтому на Туркменистан смотрим тоже с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию", - сказал Штифтер.

Перспективы сотрудничества двух стран в сфере ТЭК прокомментировал и заместитель госсекретаря по делам ЕС Венгрии Питер Холича.

"Мы обсудили вопросы торговли природным газом между Туркменистаном и Венгрией, потенциальные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе (Каспийского моря - ИФ), а также совместные инициативы по возобновляемым источникам энергии в будущем", - сказал Холича.

Он отметил, что дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в энергетике планируется обсудить в октябре. "Мы благодарны за приглашение на Международный энергетический форум, который будет организован правительством (Туркменистана) в октябре этого года. Мы обязательно постараемся принять участие в этом мероприятии, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности расширения энергетического сотрудничества как в Туркменистане, так и в регионе в целом", - сказал Холича.