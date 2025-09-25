Поиск

Венгрии и Словакии не грозят санкции Брюсселя за закупку российской нефти

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия и Словакия не должны подвергаться санкциям за закупки российских нефти и газа, но они должны искать альтернативы, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

"Нет, о санкциях мы не говорим. (...) Они должны действительно использовать альтернативы, которые предоставляют им соседи, чтобы избавиться от российской нефти и газа, как просил президент (США Дональд - ИФ) Трамп", - сказала Каллас.

По ее словам, соседние страны предлагают им альтернативы.

"Но дело в том, что эти (российские - ИФ) нефть и газ просто дешевле...", - отметила она.

Между тем Каллас заявила, что ЕС многое сделал, чтобы "избавиться от российской нефти и газа".

Тем не менее остаются страны, которые еще закупают нефть и газ у России, и глава дипломатии ЕС "очень сожалеет" об этом.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал лидеров ЕС прекратить закупать нефть у РФ.

США Словакия Брюссель Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Датский аэропорт Ольборг закрыт из-за беспилотников

Трамп требует от генсека ООН расследования инцидентов в ходе его визита на Генассамблею

WSJ полагает, что смена риторики Трампа не означает смену его политики по Украине

Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок украинского кризиса

Рубио на встрече с Лавровым призвал РФ работать над решением украинского конфликта

Рубио на встрече с Лавровым призвал РФ работать над решением украинского конфликта

Что произошло за день: среда, 24 сентября

ЕК не комментирует слова Трампа о планах оказать давление на Венгрию для отказа от нефти РФ

Страны НАТО с рядом оговорок поддерживают мнение о праве альянса сбивать военные самолеты

Президент Казахстана готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });