Венгрии и Словакии не грозят санкции Брюсселя за закупку российской нефти

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия и Словакия не должны подвергаться санкциям за закупки российских нефти и газа, но они должны искать альтернативы, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

"Нет, о санкциях мы не говорим. (...) Они должны действительно использовать альтернативы, которые предоставляют им соседи, чтобы избавиться от российской нефти и газа, как просил президент (США Дональд - ИФ) Трамп", - сказала Каллас.

По ее словам, соседние страны предлагают им альтернативы.

"Но дело в том, что эти (российские - ИФ) нефть и газ просто дешевле...", - отметила она.

Между тем Каллас заявила, что ЕС многое сделал, чтобы "избавиться от российской нефти и газа".

Тем не менее остаются страны, которые еще закупают нефть и газ у России, и глава дипломатии ЕС "очень сожалеет" об этом.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал лидеров ЕС прекратить закупать нефть у РФ.