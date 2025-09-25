Венгрии и Словакии не грозят санкции Брюсселя за закупку российской нефти
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия и Словакия не должны подвергаться санкциям за закупки российских нефти и газа, но они должны искать альтернативы, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.
"Нет, о санкциях мы не говорим. (...) Они должны действительно использовать альтернативы, которые предоставляют им соседи, чтобы избавиться от российской нефти и газа, как просил президент (США Дональд - ИФ) Трамп", - сказала Каллас.
По ее словам, соседние страны предлагают им альтернативы.
"Но дело в том, что эти (российские - ИФ) нефть и газ просто дешевле...", - отметила она.
Между тем Каллас заявила, что ЕС многое сделал, чтобы "избавиться от российской нефти и газа".
Тем не менее остаются страны, которые еще закупают нефть и газ у России, и глава дипломатии ЕС "очень сожалеет" об этом.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал лидеров ЕС прекратить закупать нефть у РФ.