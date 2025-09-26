Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия будет действовать в собственных интересах, невзирая на требования президента США Дональда Трампа отказаться от закупок нефти и газа из РФ, сообщает Bloomberg в четверг.

"Мы (с Трампом - ИФ) не обязаны принимать аргументы друг друга. Нам просто нужно четко выражать свои интересы и прислушиваться друг к другу, а затем поступать так, как каждый считает нужным", - цитирует агентство премьера Виктора Орбана.

Глава правительства дал интервью венгерскому государственному радио в пятницу после того, как у него состоялся телефонный разговор с Трампом.

Орбан выразил мнение о том, что прекращение поставок российской нефти и газа по трубопроводам "может разрушить венгерскую экономику", так как страна не имеет выхода к морю. По его словам, прекращение поставок энергоресурсов по трубопроводам немедленно приведет к падению производства на 4%.

Агентство напоминает, что накануне Трамп в Белом доме провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которому также заявил, что хотел бы прекращения покупки Анкарой нефти из РФ, пока продолжается украинский конфликт.