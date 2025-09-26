Поиск

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия будет действовать в собственных интересах, невзирая на требования президента США Дональда Трампа отказаться от закупок нефти и газа из РФ, сообщает Bloomberg в четверг.

"Мы (с Трампом - ИФ) не обязаны принимать аргументы друг друга. Нам просто нужно четко выражать свои интересы и прислушиваться друг к другу, а затем поступать так, как каждый считает нужным", - цитирует агентство премьера Виктора Орбана.

Глава правительства дал интервью венгерскому государственному радио в пятницу после того, как у него состоялся телефонный разговор с Трампом.

Орбан выразил мнение о том, что прекращение поставок российской нефти и газа по трубопроводам "может разрушить венгерскую экономику", так как страна не имеет выхода к морю. По его словам, прекращение поставок энергоресурсов по трубопроводам немедленно приведет к падению производства на 4%.

Агентство напоминает, что накануне Трамп в Белом доме провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которому также заявил, что хотел бы прекращения покупки Анкарой нефти из РФ, пока продолжается украинский конфликт.

Венгрия США Турция Виктор Орбан Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган
