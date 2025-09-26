Поиск

Трамп заявил, что понимает трудности с отказом от нефти из РФ для Венгрии и Словакии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Венгрии и Словакии действительно непросто найти альтернативу нефти из России, заявил президент США Дональд Трамп.

"Знаете, кто действительно не может сделать это (отказаться от покупки нефти из России - ИФ)? Это Венгрия", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп пояснил, что у Венгрии нет выхода к морю, и это сокращает возможности по закупке нефти.

"Словакия в такой же ситуации", - добавил он.

