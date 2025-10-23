Президент Южной Кореи верит, что Трамп мог бы наладить диалог с лидером КНДР

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен считает, что президент США Дональд Трамп может поспособствовать налаживанию отношений Сеула и Пхеньяна посредством диалога с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сказал это CNN.

"Я надеюсь, что Трамп и Ким Чен Ын смогут вести диалог. (...) И я также полагаю, что президент Трамп хочет достижения мира во всем мире. Поэтому я просил его взять на себя роль миротворца", - заявил Ли Чжэ Мен.

Телеканал отмечает, что шансы на встречу Трампа с Ким Чен Ыном на следующей неделе в Южной Кореи остаются довольно небольшими.

"Если два лидера - США и Северной Кореи - смогли бы вдруг встретиться, полагаю, было бы хорошо", - сказал тем не менее Ли Чже Мен.

На вопрос журналиста, что бы южнокорейский президент хотел передать Ким Чен Ыну, если бы тот смотрел это интервью, Ли Чже Мен заметил, что "разговор с ним был бы важен для решения многих проблем".

Он обратил внимание, что напряженность на Корейском полуострове усугубилась в последние годы, однако вновь заявил о необходимости стремления к миру и диалогу.

Трамп отправится в Южную Корею на саммит АТЭС, который запланирован на 31 октября - 1 ноября.

CNN 18 октября со ссылкой на источники сообщал, что в администрации США прорабатывают вариант со встречей Трампа с лидером КНДР на полях этого саммита. Сотрудники администрации в частном порядке обсуждают организацию встречи Трампа и Ким Чен Ына, когда президент в ноябре посетит Азию. Многие настроены скептически, что такое может случиться, сообщал CNN.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне 2018 года в Сингапуре. В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции лидеров.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Во время нее два лидера договорились возобновить переговоры на рабочем уровне о денуклеаризации Корейского полуострова, которые застопорились после краха второго саммита во Вьетнаме в феврале того же года.