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Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения денуклеаризации КНДР, заявил представитель Белого дома агентству "Ренхап".

"Президент сохраняет эти цели и остается открытым для взаимодействия с лидером Кимом для достижения полной денуклеаризации Северной Кореи", - заявил чиновник.

Он напомнил, что Трамп в свой первый президентский срок провел три встречи с Ким Чен Ыном, "которые стабилизировали ситуацию на Корейском полуострове и вылились в первое в истории соглашение о денуклеаризации на уровне лидеров двух стран".

"Ренхап" отмечает, что чиновник ответил на вопросы агентства на следующий день после того, как его администрация США объявила о ряде мер "по пресечению незаконных схем получения доходов Пхеньяном", которые, как считается, нацелены на сбор средств для ядерной и ракетной программ КНДР.

Дональд Трамп Ким Чен Ын Пхеньян США
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