КНДР готова к переговорам с США при условии отказа от политики денуклеаризации

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пхеньян открыт для переговоров с США, если Вашингтон откажется от своего требования о денуклеаризации Северной Кореи, заявил лидер страны Ким Чен Ын во время выступления на прошедшей в минувшие выходные XIII сессии Верховного народного собрания КНДР.

"Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят продолжить мирное сосуществование с Северной Кореей, основанное на признании реальности, у нас нет причин отказываться от переговоров с США", - цитирует заявление Ким Чен Ына южнокорейское агентство "Ренхап".

Северокорейский лидер подчеркнул, что Пхеньян не готов отказываться от ядерного оружия ни при каких условиях, и напомнил, что "необратимый" статус КНДР как ядерной державы закреплен в конституции.

Ким Чен Ын также отметил, что у него сохранились "хорошие воспоминания о президенте США (Дональде - ИФ) Трампе".

Говоря о взаимоотношениях с Южной Кореей, Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян никогда не сядет за стол переговоров с Сеулом.

"Мы никогда не объединимся со страной, которая доверяет свою политику и оборону иностранной державе", - сказал лидер КНДР.

По его словам, межкорейское объединение не нужно его стране.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил ключевые достижения республики в оборонном секторе за этот год.

"Мы недавно овладели секретным оружием и достигли успехов в области оборонной науки, которые значительно помогут укрепить наш военный потенциал", - заявил он.