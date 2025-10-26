Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 октября

Трамп заявил о готовновсти встретится с Путиным, дал ХАМАС 48 часов на возвращение тел заложников, повысил на 10% тарифы для Канады

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным, когда появится возможность заключить сделку по Украине. Трамп также пообещал поднять тему сокращения Китаем импорта нефти из России на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

- Американский президент потребовал от ХАМАС передать тела заложников в течение 48 часов. Трамп согласился, что до некоторых тел трудно добраться, но "другие они могут вернуть сейчас, но по какой-то причине этого не делают". Телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителей израильской службы безопасности, что Израиль разрешил египетским сспециалистам с инструментами и оборудованием въехать в сектор Газа.

- Трамп объявил о повышении пошлин для Канады на 10% после использования в рекламе канадской провинции Онтарио слов 40-го президента США Рональда Рейгана с критикой тарифов. Министр торговли Канады Доминик Леблан выразил надежду на продолжение диалога с Штатами.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации минувшей ночью 82 беспилотников ВСУ над Брянской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Курской, Липецкой областями, Московским регионом (в том числе 1 БПЛА, летевшего на Москву), Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

- Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов (троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова) одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу‑Даби. На том же турнире россиянин Александр Волков одолел бразильца Жаилтона Алмейду.