Трамп заявил, что не против провести встречу с Ким Чен Ыном

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с председателем госсовета КНДР Ким Чен Ыном в ходе нынешней поездки по странам Азии, если северокорейский лидер этого захочет.

"Я ничего не говорил про это, но я хотел бы с ним встретиться, если он тоже этого хочет. У нас с ним были отличные отношения, он мне нравился, ему нравился я. Если он хочет встретиться, то я скоро буду в Южной Корее", - заявил он журналистам на борту самолета в понедельник.

Трамп подчеркнул, что в настоящий момент встреча с Ким Чен Ыном не запланирована, но он был бы не против ее провести.

Президент США отметил готовность продлить свое турне по странам Азии для встречи с Ким Чен Ыном, если будет такая необходимость.

Ранее американские официальные лица заявляли, что Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию, которая включает в себя остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее, где пройдет саммит АТЭС.

В Пхеньяне не раз заявляли, что открыты для переговоров с США, если Вашингтон откажется от своего требования о денуклеаризации Северной Кореи.

Саммит АТЭС запланирован на 31 октября - 1 ноября.