Поиск

Беспилотники атаковали топливные резервуары в Омане

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Морской порт Салала в Омане подвергся ударам дронов, сообщает в среду Оманское информационное агентство.

"Источник в органах безопасности сообщил, что несколько беспилотников сбиты, в то время как другие поразили топливные резервуары в порту Салала", - пишет агентство.

В сообщении отмечается, что жертв нет.

По данным ближневосточных СМИ, БПЛА нанесли удар по топливным резервуарам, и в настоящее время работа порта приостановлена

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

 Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

 Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

 Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8626 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 621 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });