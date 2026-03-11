Беспилотники атаковали топливные резервуары в Омане

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Морской порт Салала в Омане подвергся ударам дронов, сообщает в среду Оманское информационное агентство.

"Источник в органах безопасности сообщил, что несколько беспилотников сбиты, в то время как другие поразили топливные резервуары в порту Салала", - пишет агентство.

В сообщении отмечается, что жертв нет.

По данным ближневосточных СМИ, БПЛА нанесли удар по топливным резервуарам, и в настоящее время работа порта приостановлена