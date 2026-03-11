Поиск

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На площадке АЭС "Бушер" в Иране осталось около 450 сотрудников "Росатома", сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Как заявил Лихачев журналистам в среду, оставшиеся "пока не могут по определенным причинам в эвакуацию войти".

Ранее глава госкорпорации сообщил, что в ночь на среду "Росатом" эвакуировал через ирано-армянскую границу еще 150 работников АЭС "Бушер". Это был второй этап эвакуации сотрудников "Росатома". После первого этапа на станции продолжило работать свыше 600 человек.

Алексей Лихачев Бушер Иран Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

 Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

 Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

 Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

В тяжелом состоянии находятся 11 из 29 госпитализированных после ракетной атаки в Брянске

Число пострадавших от ракетного удара по Брянску выросло до 42

Девять пострадавших при ракетной атаке на Брянск доставят в медучреждения Москвы

Более 40 беспилотников сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 610 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8623 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });