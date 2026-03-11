"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На площадке АЭС "Бушер" в Иране осталось около 450 сотрудников "Росатома", сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Как заявил Лихачев журналистам в среду, оставшиеся "пока не могут по определенным причинам в эвакуацию войти".

Ранее глава госкорпорации сообщил, что в ночь на среду "Росатом" эвакуировал через ирано-армянскую границу еще 150 работников АЭС "Бушер". Это был второй этап эвакуации сотрудников "Росатома". После первого этапа на станции продолжило работать свыше 600 человек.