Поиск

Рынки акций Европы преимущественно выросли в пятницу

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу преимущественно с положительной динамикой.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,37% - до 614,84 пункта. С начала недели индикатор прибавил 3,1%.

Французский индикатор CAC 40 увеличился на 0,17%, итальянский FTSE MIB - на 0,59%, испанский IBEX 35 - на 0,55%. Тем временем британский FTSE 100 просел на 0,03%, германский DAX - на 0,01%.

Инвесторы ждут переговоров между США и Ираном, которые должны пройти на выходных в Пакистане. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже направился в Исламабад. Как ожидается, к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер.

Объявление в ночь на среду о двухнедельном перемирии было встречено с оптимизмом, однако уже на следующий день участники конфликта начали обвинять друг друга в нарушении условий прекращения огня, породив обеспокоенность по поводу устойчивости их мирных договоренностей.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в течение суток узнает, можно ли достичь соглашение с Ираном. В телефонном интервью New York Post президент отметил, что он вновь может применить военную силу в случае неудачи на переговорах.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавалось, даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, а мы тогда разнесли их в пух и прах", - сказал американский лидер.

Также в пятницу стало известно, что потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 2,8% в годовом выражении. Цены, рассчитанные по германским стандартам, повысились на 2,7% в годовом выражении, максимально с января 2024 года.

Стоимость энергоносителей в ФРГ в прошлом месяце подскочила на 7,2% в годовом выражении после снижения на 1,9% в феврале. Destatis отмечает, что годовой рост этого показателя был зафиксирован впервые с декабря 2023 года.

Самый активный подъем среди компонентов индекса Stoxx 600 продемонстрировали акции австрийского банка Raiffeisen Bank International, подскочившие более чем на 10%.

Цена бумаг поставщика решений в сфере коммуникаций и цифровых медиа Reply выросла на 5,6%. Компания накануне объявила о запуске программы обратного выкупа акций на 550 млн евро.

Лидером падения в сводном индексе стала французская Sodexo, занимающаяся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий. Бумаги компании упали более чем на 10% после того, как она ухудшила прогноз органического роста выручки в текущем году до 0,5-1% с 1,5-2,5%.

Британский оператор магазинов-дискаунтеров B&M European Value Retail сократил рыночную стоимость на 4,6%. Ранее компания сообщила об уходе с поста временно исполняющей обязанности главного финансового директора Хелен Коуинг и назначении на эту должность Питера Уотерхауса.

Заметно подешевели в пятницу акции поставщиков оборонного сектора: Indra Sistemas - на 3,4%, Leonardo - на 5,3%, Hensoldt - на 5,9%, Rheinmetall - на 5,6%.

Между тем производители товаров класса люкс нарастили капитализацию, в том числе Brunello Cucinelli - на 5,3%, Burberry - на 2,1%, EssilorLuxottica - на 1%, Kering - на 0,7%, Hermes - на 0,3%.

CAC 40 DAX FTSE 100 IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

