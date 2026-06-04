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"Хезболла" не приняла условия перемирия между Израилем и Ливаном

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группировка "Хезболла" не согласна с условиями перемирия, заключенного между Израилем и властями Ливана, заявил в четверг лидер группировки Наим Касем.

"Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация" - приводит его слова Associated Press.

Лидер "Хезболлы" пояснил, что требует вывода израильских военных с территории Ливана.

Ранее в четверг сообщалось, что Израиль продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, несмотря на перемирие.

Ранее Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны "Хезболлы". Формально "Хезболла" не брала на себя эти обязательства, так как в переговорном процессе не участвовала.

Это не первая попытка остановить боевые действия в Ливане. Так, Ливан и Израиль в апреле уже согласовали перемирие. Однако в последние дни нарушения перемирия участились, в связи с чем США активизировали переговоры между двумя странами. В частности, президент США Дональд Трамп на днях говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на повышенных тонах из-за израильских ударов по Ливану.

Хроника 28 февраля – 04 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Хезболла Ливан Израиль Наим Касем
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