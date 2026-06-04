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Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Израиль продолжил в четверг наносить удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, несмотря на перемирие, и призывает мирных граждан держаться вдалеке от возможных мест ударов, сообщает The Times of Israel.

"Бои на юге Ливана продолжаются, и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы", находящимся рядом с вашими деревнями", - заявил представитель армии полковник Авичай Адраи.

Он призвал жителей Ливана держаться поодаль от объектов группировки и не перемещаться к югу от реки Захрани. "Любой человек, отправляющийся на юг, ставит свою жизнь под угрозу", - подчеркнул он.

Ливанские СМИ сообщали об израильских ударах по югу страны уже после заключения перемирия, в частности, были зафиксированы удары беспилотников по дорогам.

В "Хезболле" также объявили о запуске ракет по израильским позициям этим утром.

Вместе с тем в Военных силах ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили о гибели миротворца в четверг утром. "Миротворец ЮНИФИЛ погиб ранее этим утром от серьезных ранений, полученных в ходе минометного обстрела его позиции недалеко от города Марджъуюн на юго-востоке Ливана", - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что инцидент произошел еще вчера вечером, но миротворец погиб только сегодня. В этом же инциденте пострадали еще два миротворца.

Ранее сообщалось, что Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны "Хезболлы". Формально "Хезболла" не брала на себя эти обязательства, так как в переговорном процессе не участвовала.

Это не первая попытка остановить боевые действия в Ливане. Так, Ливан и Израиль в апреле уже согласовали перемирие. Однако последние дни нарушения перемирия участились, в связи с чем США активизировали переговоры между двумя странами. В частности, президент США Дональд Трамп на днях говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на повышенных тонах из-за израильских ударов по Ливану.

Израиль Ливан Хезболла ЮНИФИЛ
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