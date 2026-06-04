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КСИР исключил мир для Ливана без вывода оттуда ВС Израиля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Ливане не будет спокойно, пока Израиль не освободит занятые им территории страны, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

"Нашим первоначальным условием для принятия прекращения огня в региональной войне было прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Враг должен немедленно прекратить атаки на народ Ливана, незамедлительно вывести войска с оккупированных территорий Ливана за международно признанные границы и признать территориальную целостность Ливана", - сказано в заявлении..

В документе подчеркивается, что "без отступления с оккупированных территорий Ливана в регионе не установится никакого спокойствия".

Хроника 28 февраля – 04 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Ливан Израиль
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