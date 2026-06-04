Израиль и "Хезболла" продолжают обмениваться ударами на юге Ливана

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" продолжают обмениваться ударами, несмотря на достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном при посредничестве США, сообщает в четверг The New York Times.

"Израиль и боевики "Хезболлы" обменялись ударами спустя несколько часов после того, как администрация (президента США Дональда) Трампа выступила посредником в заключении нового соглашения о прекращении огня между двумя странами", - говорится в публикации.

Ранее группировка "Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия, заключенного между Израилем и властями Ливана.

"Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация", - заявил в четверг лидер группировки Наим Касем.

Он пояснил, что требует вывода израильских военных с территории Ливана.

Как сообщалось в четверг, что Израиль продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, несмотря на перемирие.