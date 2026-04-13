Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого, по его словам, достичь не удалось из-за чрезмерных требований и изменений правил со стороны Вашингтона, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Когда мы были в одном шаге от "Исламабадского меморандума о взаимопонимании", мы столкнулись с максимализмом, изменениями правил игры и блокадой", - написал он в соцсети Х.

Он добавил, что "добрая воля порождает добрую волю, а вражда порождает вражду".

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США, в которых с иранской стороны участвовали председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи, а с американской - вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Переговоры продолжались 21 час, однако после этого Вэнс сообщил журналистам, что не увидел твердой приверженности Ирана отказу от обладания ядерным оружием в долгосрочной перспективе, и покинул Исламабад.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Иран Джаред Кушнер США Пакистан Джей Ди Вэнс Стив Уиткофф
Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

Европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле

Глава МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров в Исламабаде

Армия США начнет морскую блокаду Ирана 13 апреля

Американский корабль Cygnus XL в понедельник состыкуется с МКС

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1619 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8984 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов