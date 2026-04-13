Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого, по его словам, достичь не удалось из-за чрезмерных требований и изменений правил со стороны Вашингтона, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Когда мы были в одном шаге от "Исламабадского меморандума о взаимопонимании", мы столкнулись с максимализмом, изменениями правил игры и блокадой", - написал он в соцсети Х.

Он добавил, что "добрая воля порождает добрую волю, а вражда порождает вражду".

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США, в которых с иранской стороны участвовали председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи, а с американской - вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Переговоры продолжались 21 час, однако после этого Вэнс сообщил журналистам, что не увидел твердой приверженности Ирана отказу от обладания ядерным оружием в долгосрочной перспективе, и покинул Исламабад.