Поиск

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал продолжить переговоры с российской стороной после получения письма из Москвы о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов Еревану.

"Что касается вашего вопроса, то наша стратегия неизменна: с коллегами из России спокойно, без нервов, терпеливо будем работать и решим все проблемы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, что предпримет Ереван после получения письма из Москвы.

Накануне МИД Армении сообщил "Интерфаксу", что получил от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, отметив, что письмо "будет изучено, и армянская сторона ответит по мере необходимости".

О том, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз, ранее сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

"Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с ЕС и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры", - говорилось в письме.

По словам Цивилева, попытки Армении войти в ЕС "не соответствуют характеру выстроенного на основе уважения, взаимной выгоды на протяжении десятилетий партнерства между правительствами и субъектами хозяйствования наших стран и неоднократно предпринятым РФ практическим действиям по обеспечению критически важных потребностей Армении на преференциальной основе".

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, куда также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию, в основном выработанную на Разданской ТЭС, а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт.ч за 1 куб м газа.

Долгосрочный контракт на поставки объемом до 2,5 млрд кубометров заключен с "Газпром Армения". Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении в $165 за 1 тысячу куб. м, в 2022 году стороны договорились зафиксировать ее на этом уровне еще на 10 лет.

В начале апреля президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Пашиняном отмечал, что Россия продает газ Армении за $177,5 за тысячу куб. м, в то время как в Европе он сейчас стоит порядка $600 за тысячу куб. м.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 25 мая заявлял, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС.

По данным "Коммерсанта", Ереван ежегодно беспошлинно импортирует около 0,9-1 млн тонн нефтепродуктов из РФ. При этом за последние годы республика заметно диверсифицировала импорт. Например, в 2025 году Армения импортировала около 120,7 тыс. тонн бензина АИ-92, из России было поставлено 50,6 тыс. тонн, остальные поставки шли из Румынии (22 тыс. тонн), Египта (40 тыс. тонн). Импорт АИ-95 составил 74,7 тыс. тонн, из России было ввезено лишь 6 тыс. тонн, крупнейшими поставщиками стали Румыния (35 тыс. тонн), Египет и Болгария. У Армении также есть возможности для закупок топлива из ЕС, Турции и Азербайджана. В частности, Баку начал поставлять в Армению бензин и дизтопливо с декабря 2025 года.

Алмазы в 2016 году были исключены из сферы регулирования соглашения в связи с присоединением Армении к договору о ЕАЭС. Почти 50% всех ввозимых в Армению камней имеют российское происхождение.

Армения Владимир Путин Газпром ЕАЭС Никол Пашинян Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Пашинян заявил о планах развивать сотрудничество в ЕАЭС "до возможно последней точки"

Brent подорожала до $97,7 за баррель

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Тегеран атаковал американскую авиабазу

 Тегеран атаковал американскую авиабазу

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

 США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану

 США нанесли новые удары по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9618 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов