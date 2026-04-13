Поиск

Аракчи выразил недовольство из-за изменчивой позиции США в ходе переговоров с Ираном

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Недавние переговоры США и Ирана в Исламабаде дали возможность добиться прогресса, однако заключить соглашение не удалось из-за завышенных требований Вашингтона, которые постоянно менялись, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

"Несмотря на прогресс, достигнутый по многим вопросам в ходе переговоров, США помешали достижению соглашения своими завышенными требованиями и постоянными изменениями в запросах", - приводит слова Аракчи телеграм-канал МИД Ирана.

Аракчи подчеркнул, что, несмотря на полное недоверие к американской стороне, Иран ответственно и добросовестно подошел к переговорам.

В свою очередь Барро выразил надежду на то, что стороны продолжат переговоры и достигнут соглашения о бессрочном перемирии.

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США, однако достичь соглашения сторонам так и не удалось.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФ

Израиль привел армию в повышенную готовность перед американской блокадой Ормузского пролива

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

