Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз должен использовать свое влияние на страны, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам (Гимних).

"Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям", - сказала она.

Европа должна более эффективно использовать рычаги влияния в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, считает Каллас.

Она напомнила, что ЕС готовит 21-й пакет санкций против России.

Также она сказала, что в ситуации вокруг Украины Евросоюз не может быть "нейтральным посредником между Россией и Украиной".

