Пашинян заявил о планах развивать сотрудничество в ЕАЭС "до возможно последней точки"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении развивать сотрудничество в ЕАЭС.

"Армения никогда не останется без альтернативы. Не будет ни одного вопроса, где мы не будем иметь альтернативы", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в четверг.

При этом он отметил, что Армения будет "развивать до возможно последней точки наше сотрудничество в ЕАЭС, в том числе, использовать наши рычаги для защиты экономических интересов Армении".

"Потенциал ЕАЭС не использован полностью. Мы видим потенциал в ЕАЭС. И без нервов, спокойно будем работать и решать все вопросы. Развивающейся экономике Армении я не вижу никаких угроз, напротив, сейчас открываются большие возможности", - сказал Пашинян.