Axios узнал, что США считают возможной смену власти на Кубе уже этим летом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В США рассматривают вероятность возможной смены власти на Кубе уже летом этого года, сообщает в четверг портал Axios.

"Администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа готовится к возможному краху власти на Кубе уже этим летом и смоделировала новые планы военного реагирования на случай, если остров погрузится в хаос", - пишет портал со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Axios отмечает, что президент США не санкционировал вторжения и предпочитает мирный переход власти, и именно поэтому американская администрация продолжит ужесточать экономические санкции, пытаясь медленно удушить нынешнюю власть в Гаване.

"Мы не хотим уничтожать режим прямо сейчас. В этом есть своя методика. Все делается поэтапно", - сказал порталу один из высокопоставленных чиновников администрации.

"У нас довольно обширный инструментарий, особенно когда речь идет о санкциях и их применении. На подходе новые меры", - сказал другой высокопоставленный чиновник администрации США.

Между тем, по информации издания, Южное командование США, курирующее военные операции в Карибском бассейне, провело межведомственные командно-штабные учения для подготовки к возможным военным действиям на Кубе.

"Рассматриваются все варианты, но вторжение не планируется и не является неизбежным. Когда президент США скажет "вперед", мы будем готовы ко всему", - сказал порталу еще один чиновник.

В рамках учений, по словам другого источника, обсуждались наличие у Кубы беспилотников и способы реагирования на возможные беспорядки в условиях изнуряющей кубинской жары при переходе с весны на лето.

Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

