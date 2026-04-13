Дубай вошел в топ-10 самых умных городов мира по версии IMD Smart City Index 2026

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Дубай занял шестое место в рейтинге IMD Smart City Index 2026, подтвердив статус ведущего технологического хаба региона.

Город продемонстрировал "выдающиеся результаты в области цифровизации государственных услуг и городской инфраструктуры", сообщает Economy Middle East.

Успех эмирата обусловлен комплексным внедрением искусственного интеллекта и систем "умного" управления ресурсами", —говорится в публикации.

Эксперты оценивали не только наличие технологий, но и их реальное влияние на качество жизни горожан. Президент Центра мировой конкурентоспособности IMD Артуро Брис подчеркнул значимость этого достижения: "Дубай создает уникальную модель, в которой технологии служат не самоцелью, а инструментом для повышения благополучия граждан и устойчивого развития бизнеса".

Особое внимание в отчете уделено прогрессу в транспортной системе и цифровой мобильности, которые стали драйверами роста в рейтинге. Дубай активно внедряет автономные виды транспорта, что значительно сокращает время в пути и снижает нагрузку на экологию.

Председатель Совета исполнительных директоров Управления дорог и транспорта (RTA) Маттар Аль Тайер отметил: "Наше лидерство в индексе подтверждает эффективность усилий по интеграции интеллектуальных транспортных систем, которые делают перемещение по городу бесшовным и безопасным".

Помимо транспортного сектора, индекс учитывает уровень здравоохранения и безопасности, где Дубай также показал лидирующие позиции.

Дальнейшие планы правительства включают расширение сети 6G и запуск новых платформ для взаимодействия граждан с государством, что должно еще сильнее укрепить позиции ОАЭ на мировой арене в ближайшие годы.