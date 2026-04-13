Дубай вошел в топ-10 самых умных городов мира по версии IMD Smart City Index 2026

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Дубай занял шестое место в рейтинге IMD Smart City Index 2026, подтвердив статус ведущего технологического хаба региона.

Город продемонстрировал "выдающиеся результаты в области цифровизации государственных услуг и городской инфраструктуры", сообщает Economy Middle East.

Успех эмирата обусловлен комплексным внедрением искусственного интеллекта и систем "умного" управления ресурсами", —говорится в публикации.

Эксперты оценивали не только наличие технологий, но и их реальное влияние на качество жизни горожан. Президент Центра мировой конкурентоспособности IMD Артуро Брис подчеркнул значимость этого достижения: "Дубай создает уникальную модель, в которой технологии служат не самоцелью, а инструментом для повышения благополучия граждан и устойчивого развития бизнеса".

Особое внимание в отчете уделено прогрессу в транспортной системе и цифровой мобильности, которые стали драйверами роста в рейтинге. Дубай активно внедряет автономные виды транспорта, что значительно сокращает время в пути и снижает нагрузку на экологию.

Председатель Совета исполнительных директоров Управления дорог и транспорта (RTA) Маттар Аль Тайер отметил: "Наше лидерство в индексе подтверждает эффективность усилий по интеграции интеллектуальных транспортных систем, которые делают перемещение по городу бесшовным и безопасным".

Помимо транспортного сектора, индекс учитывает уровень здравоохранения и безопасности, где Дубай также показал лидирующие позиции.

Дальнейшие планы правительства включают расширение сети 6G и запуск новых платформ для взаимодействия граждан с государством, что должно еще сильнее укрепить позиции ОАЭ на мировой арене в ближайшие годы.

Трамп заявил, что Иран дал сигнал о желании заключить с ним соглашение

Американский корабль Cygnus XL сблизился с МКС для стыковки

Россия получила запрос от Индонезии на импорт нефтепродуктов

Мадьяр упрекнул ЕС за неправильный подход к проблеме иммиграции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФ

Израиль привел армию в повышенную готовность перед американской блокадой Ормузского пролива

Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС

Новые власти Венгрии продолжат закупать российскую нефть

Новые власти в Будапеште настроены на прагматичный подход в отношениях с Москвой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1632 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8993 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов