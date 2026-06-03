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Рубио заявил, что страны НАТО пока не нацелены на расширение альянса

Рубио заявил, что страны НАТО пока не нацелены на расширение альянса
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО в настоящее время не слишком сфокусированы на расширении альянса, так как заняты другими проблемами, заявил в среду глава Госдепа США Марко Рубио.

"На данный момент страны НАТО не считают своим приоритетом расширение, так как заняты другими вопросами", - сказал он на слушаниях в Палате представителей США.

При этом Рубио подчеркнул, что "это не означает, что эта тема не станет актуальной на каком-то этапе в будущем".

Он отвечал на вопрос одного из конгрессменов, спросившего, не следует ли продолжить расширение НАТО, в частности, на Балканах.

Марко Рубио НАТО США
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