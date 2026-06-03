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Рябков указал на двойные стандарты МАГАТЭ в отношении ударов Киева по ЗАЭС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - МАГАТЭ проявляет двойные стандарты в отношении ударов Киева по ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы также заняты тематикой МАГАТЭ, здесь много вопросов, связанных с, называя вещи своими именами, двойными стандартами, которые руководство агентства проявляет в ситуациях, угрожающих ядерной безопасности, региональной в том числе", - сказал Рябков журналистам.

"Я имею в виду фокусировку на определенных сюжетах, в том числе ближневосточных, при игнорировании, например, тех вопиющих преступных действий, которые интенсифицировал Киев в последнее время против российской Запорожской атомной станции", - отметил он.

"Будем продолжать этим заниматься", - добавил Рябков.

Он пояснил, что говорит об этом в контексте ближневосточных дел, "потому что МАГАТЭ в эти дни занимается и недавним ударом по АЭС "Барака" в ОАЭ, бушерской станцией, когда достаточно глухо агентство реагировало на попытки нанести удар по периметру этого объекта".

МИД РФ МАГАТЭ Сергей Рябков ЗАЭС
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