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Более 60 человек пострадали в результате иранской атаки на аэропорт Кувейта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки иранских беспилотников на международный аэропорт Кувейта пострадали по меньшей мере 63 человека, в том числе его сотрудники и пассажиры, сообщило министерство здравоохранения страны.

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"Травмы включают в себя тяжелые и множественные повреждения, в том числе переломы, черепно-мозговые травмы, внутримозговые кровоизлияния, полученные в результате взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее Управление гражданской авиации Кувейта объявило о приостановке работы аэропорта из-за атаки БПЛА. "Управление гражданской авиации Кувейта приостановило в среду авиасообщение из-за иранской атаки на терминал аэропорта, рейсы переносятся в другие аэропорты", - говорилось в сообщении.

По данным Минобороны Кувейта, произошедшая в ночь на среду атака привела к значительному повреждению зданий аэропорта.

СМИ отмечают, что пострадавший от дронов терминал только в понедельник возобновил работу после предыдущей атаки, которая произошла в конце февраля.

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Кувейт Иран
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