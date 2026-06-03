Задержанный ВМС Франции на пути из РФ танкер Tagor может быть конфискован

Капитану судна, гражданину РФ, грозит до года тюрьмы и штраф в размере 150 тыс. евро

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нефтеналивному судну Tagor, направлявшемуся из РФ и задержанному в воскресенье в Атлантическом океане французскими ВМС, грозит конфискация, передает BFMTV со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Капитану судна, гражданину России, грозит до года лишения свободы и штраф в размере 150 тыс. евро за плавание под фальшивым флагом и отказ выполнять требование об остановке. Судовладелец, "личность которого в настоящее время устанавливается", может быть подвергнут такому же наказанию, сообщается в коммюнике французского надзорного ведомства.

Телеканал напоминает, что это уже четвертый перехваченный Францией в море нефтяной танкер из числа судов, которые ЕС относит к "теневому флоту" РФ.

По данным Атлантической морской префектуры, танкер был перехвачен в воскресенье более чем в 740 км к западу от побережья Бретани. Судно, вышедшее из порта Мурманск, якобы направлялось в приморский курорт Лимбе в Камеруне, под флагом которого оно находилось.

Однако, отмечает BFMTV, французские военные моряки определили, что это, "вероятно, судно под ложным флагом", и приняли решение подняться на борт, "как это разрешено Конвенцией по морскому праву".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по этому случаю, что задержание французскими властями танкера, следовавшего из РФ, незаконно и граничит с международным пиратством. Он сказал, что Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов.