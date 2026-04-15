Парламент Эстонии заинтересовался сделкой Eesti Energia по продаже прав на добычу 100 млн т сланца

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии заинтересовался сделкой государственного энергетического концерна Eesti Energia по продаже эстонскому сланцеперерабатывающему концерну Viru Keemia Grupp (VKG) прав на добычу более 100 млн тонн сланца.

Как заявила председатель специальной комиссии парламента Эстонии по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт, вызывает сожаление, что Eesti Energia отказалась обнародовать цену продажи частной фирме VKG права на добычу сланца в Уус-Кивиыли на северо-востоке страны.

"Речь идет о праве на добычу более 100 млн тонн сланца, которого, по оценкам, хватит на 30 лет и стоимость которого может достигать миллиардов евро. Спецкомиссию заверили, что правительство не знало о столь масштабной сделке и ее цене. Как такое возможно, что министры просто наблюдали за тем, как право на добычу главного полезного ископаемого Эстонии в таком большом объеме переходит к другому владельцу?" - сказала Коваленко-Кылварт, ее цитируют эстонские СМИ.

По ее словам, в ходе заседания также выяснилось, что совет Eesti Energia не в курсе важных деталей сделки.

"Председатель совета Eesti Energia Анне Мере заявила, что сделка не является окончательной, поскольку департамент окружающей среды еще не перерегистрировал разрешение на добычу и может этого не сделать. Однако председатель правления Enefit Industry (структура концерна, объединяющая предприятия по добыче, переработке сланца и производству жидкого топлива - ИФ) Лаури Карп опроверг это, сказав, что разрешение от департамента окружающей среды было получено еще в ноябре. Возникает вопрос: как происходит процесс принятия решений, и неужели ни совет, ни министры не осуществляют надзор", - подчеркнула председатель спецкомиссии.

Eesti Energia занимается производством и продажей энергии, выпуском жидкого топлива.

Viru Keemia Grupp - крупная промышленная компания Эстонии и крупнейший производитель сланцевого масла как в Эстонии, так и в мире. Концерн владеет сланцевыми шахтами, мощностями по переработке сланца, по производству стройматериалов и ремонту оборудования, транспортными, энергетическими предприятиями.

Эстония Eesti Energia Viru Keemia Grupp VKG
