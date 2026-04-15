МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глобальный объем госдолга может достигнуть 100% мирового ВВП уже в 2029 году - на год раньше, чем ожидалось ранее, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) Fiscal Monitor.

В прошлом этот уровень достигался лишь в годы после Второй мировой войны.

В 2025 году глобальный госдолг составил 93,9% ВВП.

"Основная часть накопления долга приходится на долю крупнейших по размеру экономик. Напряженность в сфере госфинансов обусловлена нарастающими потребностями в финансировании трат на социальные нужды и оборону, а также увеличением процентных расходов. Последствия конфликта на Ближнем Востоке оказывают дополнительное давление на госбюджеты", - говорится в докладе.

"Ближневосточный конфликт может дополнительно ухудшить состояние госфинансов из-за роста цен на продовольствие и топливо, ужесточения финансовых условий, снижения экономической активности и увеличения оборонных расходов", - отмечает МВФ.

Как ожидается, США и Китай внесут основной вклад в увеличение глобального госдолга в ближайшие годы.

МВФ прогнозирует рост госдолга США в 2029 году до 135,5% ВВП против 123,9% ВВП в 2025 году, Китая - до 120,3% с 99,2% ВВП.

В развитых странах без учета США показатель, как ожидается, сократится в 2029 году до 93,9% с 95,3% ВВП. Прогноз для еврозоны предполагает рост до 89% с 87,1% ВВП.

МВФ ожидает увеличения госдолга в развивающихся странах без учета Китая в 2029 году до 60,8% с 57,5% ВВП. В случае России прогнозируется повышение госдолга к этому времени до 25,4% ВВП с прошлогодних 17,2% ВВП.