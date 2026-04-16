Пакистан будет веерно отключать электричество из-за ситуации в Ормузском проливе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пакистан ожидает череду отключений электроэнергии в связи с перекрытием Ормузского пролива, сообщает в четверг Bloomberg.

"Пакистан ожидает череду отключений электроэнергии, поскольку война на Ближнем Востоке препятствует поставкам сжиженного природного газа как раз в тот момент, когда страна готовится принять следующий раунд мирных переговоров между Ираном и США", - пишет агентство со ссылкой на министерство энергетики страны.

По данным министерства, дефицит электроэнергии в стране в среду вечером, когда спрос обычно достигает пика, составил 4500 мегаватт, что составляет примерно четверть от общего необходимого объема.

Ведомство предупредило, что длительность веерных отключений электроэнергии в вечернее время в ряде районов превышали два часа, отчасти из‑за снижения выработки на гидроэлектростанциях. Местные СМИ сообщают о более длительных периодах отключений - иногда до 14 часов, причем наиболее от отключений страдают сельские районы, сообщает Bloomberg.

Пакистан является посредником в мирных переговорах Ирана и США, первый раунд которых прошел 11 апреля в Исламабаде. Ожидается, что второй раунд переговоров может также состояться в пакистанской столице.

Иран Пакистан Ормузский пролив
