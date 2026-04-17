США намерены вскоре решить проблему санкций против Турции из-за С-400

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон и Анкара в скором времени урегулируют проблему американских санкций против Турции в связи с покупкой Анкарой у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил посол США в Турции Том Баррак.

"Вы скоро увидите, что ситуация с С-400 будет решена. С точки зрения моего начальства, возвращение Турции в программу истребителей-бомбардировщиков F-35 - это нормально", - цитируют в пятницу западные СМИ его высказывания на Анталийском дипломатическом форуме.

В РоссииВ Москве не считают ударом по отношениям с Турцией ситуацию вокруг систем С-400В Москве не считают ударом по отношениям с Турцией ситуацию вокруг систем С-400Читать подробнее

Контракт с Россией на покупку С-400 Турция заключила в 2017 году, в 2019 году контракт был выполнен. Изначально США и НАТО выступали против такого решения. Вашингтон отмечал, в частности, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что через совместное использование С-400 и истребителей F-35 Россия может получить доступ к данным о радиолокационной заметности и характеристиках истребителей.

США предлагали Турции вместо С-400 американские системы Patriot, но договориться так и не удалось.

В 2020 году США ввели санкции в отношении Турции за покупку российских С-400 и исключили ее из программы закупок и производства F-35. Ограничительные меры были введены в соответствии с Законом о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA).

Помимо запрета на закупки F-35, санкции предусматривают запрет на экспорт американских технологий, ограничение доступа к кредитам, заморозку активов и визовые ограничения. Турция сочла санкции несправедливыми и заявила о праве самостоятельно выбирать вооружения.

В ноябре прошлого года Турция заявила, что не намерена снимать с вооружения закупленные у РФ С-400, как этого хотел Вашингтон, но может согласиться на создание совместного механизма по надзору за ними.

В сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что готов рассмотреть покупку Турцией F-35, но "до сделки пока не дошло", передавали источники Bloomberg.

Новости по теме

Новости

Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

 Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

В ливанской армии заявили о нарушении Израилем перемирия

В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

 В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

Что случилось этой ночью: пятница, 17 апреля

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Трамп заявил, что конфликт в Иране закончится очень скоро

Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

 Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

 Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных

Что произошло за день: четверг, 16 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9028 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов