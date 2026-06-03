SpaceX планирует привлечь в ходе IPO рекордные $75 млрд

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская SpaceX Илона Маска планирует привлечь в ходе IPO рекордные $75 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, компания намерена продать 555,6 млн акций по $135 за штуку. Два других источника заявили, что она рассчитывает на общую оценку в $1,75 трлн.

Roadshow сделки начнется 4 июня. При этом SpaceX уже провела ряд предварительных встреч с инвесторами.

Источники предупредили, что планы компании, в том числе в отношении объемов IPO, могут измениться по ходу общения с инвесторами.

По их словам, SpaceX разместит только новые акции и, следовательно, заберет себе весь доход от листинга. Существующие акционеры не смогут продать свои акции в рамках сделки, говорят источники. Маск будет обязан держать свои бумаги на протяжении 366 дней после IPO, отметил один из них и добавил, что вырученные от дебютного размещения средства будут направлены в том числе на расширение сети спутников и наращивание вычислительных ресурсов для ИИ.

Двое из источников Reuters сообщили, что компания выйдет на биржу 12 июня. Предполагается, что ее акции будут торговаться на Nasdaq под тикером SPCX.

Morningstar на этой неделе оценила SpaceX всего в $780 млрд, сославшись на неопределенность перспектив ее ИИ-бизнеса, куда входят xAI и X (бывшая Twitter).

"Мы не считаем, что Grok (проект xAI - ИФ) входит сегодня в число ведущих ИИ-лабораторий", - сказал аналитик Morningstar Николас Оуэнс.

По его словам, перспективы ИИ-сегмента зависят от неопробованных технологий, таких как орбитальные дата-центры, а многие из технологических препятствий обеспечивающего основную часть выручки Starlink могут быть неподконтрольны SpaceX.

"Мы полагаем, что компания существенно переоценена и у инвесторов будут возможности купить ее акции по более привлекательной цене после IPO", - отмечает Оуэнс.