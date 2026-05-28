В ОДКБ спрогнозировали осложнение ситуации на Кавказе из-за кризиса на Ближнем Востоке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В ОДКБ отмечают улучшение ситуации в сфере безопасности в Кавказском регионе на фоне нормализации отношений Армении и Азербайджана, но не исключают ухудшения там обстановки под влиянием кризиса на Ближнем Востоке, действий США и ЕС.

"В Кавказском регионе коллективной безопасности с удовлетворением отмечаем позитивные сдвиги в развитии отношений между Азербайджаном и Арменией. Но анализ развития обстановки в этом регионе показывает, что конфликт на Ближнем Востоке и рост влияния Евросоюза и США на регион может сделать обстановку более сложной", - заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, выступая на Международном форуме по безопасности.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности – у западных границ ОДКБ – в связи "с высокой военной активностью и укреплением восточного фланга НАТО, а также системной подпиткой европейскими странами вооружением Украины". "Обстановка в этом регионе беспрецедентно накалена и носит острый характер", - сказал генсек ОДКБ.

В целом, по словам Масадыкова, "вызывает серьезную тревогу происходящая во многих странах гонка вооружений".

"Глобальные военные расходы в 2025 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, достигли $2,9 трлн. Особенно большой рост расходов на военные нужды отмечается в Европе", - сказал он.

