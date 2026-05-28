КСИР за сутки пропустил 26 судов через Ормузский пролив

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) Ирана сообщили о прохождении 26 судов через Ормузский пролив после получения разрешения иранской стороны.

"За последние 24 часа 26 коммерческих судов и нефтяных танкеров прошли по безопасному коридору через Ормузский пролив после получения разрешений и при координации с силами КСИР", - говорится в сообщении в телеграм-канале КСИР в четверг.

В КСИР подчеркнули, что получение разрешения и координация с иранской стороной для передвижения через Ормузский пролив являются обязательными. "Проход по другим маршрутам будет расцениваться как нарушение и создание помех, и в отношении таких судов будут приняты меры", - говорится в сообщении.

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
