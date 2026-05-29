В Тегеране считают, что Китай мог бы стать гарантом урегулирования между США и Ираном

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китай мог бы взять на себя роль гаранта при урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном, заявил секретарь Стратегического совета по международным отношениям Ирана Дехкани Фирузабади в интервью агентству ISNA.

"Китай может стать гарантом выполнения договоренностей", - приводит агентство его слова.

Фиразабади также сказал, что "Ормузский пролив - новый стратегический инструмент Ирана".

По его словам, "условия требуют, чтобы мы осуществляли суверенный контроль над Ормузским проливом". Он добавил, что пролив является одним из рычагов давления Тегерана.

Однако он пояснил, что Иран "должен установить баланс между национальной безопасностью и свободой международного судоходства в Ормузском проливе".

"Иран и Оман определяют юридическую судьбу Ормузского пролива", - подчеркнул Фиразабади.

Стратегический совет по международным отношениям Ирана - это аналитический центр и высший консультативный орган, созданный в 2006 году при верховном лидере Ирана. Он занимается разработкой внешнеполитической стратегии, консультациями властей Ирана.