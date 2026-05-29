Главы МИД Ирана и Омана обсудили по телефону управление Ормузским проливом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил по телефону с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди совместное управление Ормузским проливом.

"Мы обсудили Ормузский пролив и будущее управление им в соответствии с нашими суверенными правами и международным правом", - написал Аракчи в соцсети X.

МИД Ирана также "выразил солидарность с Оманом перед лицом любой угрозы".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США "разнесут" Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив.

Именно у Ирана и Омана есть территориальные воды в Ормузском проливе, отсюда их стремление скоординировать позицию по этой важной торговой артерии.

Глава Минфина США Скотт Бессент 28 мая подчеркнул, что США не примут соглашение, в рамках которого Иран или Оман смогут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. По словам министра, Оман заверил его в том, что у страны нет планов брать за это плату.