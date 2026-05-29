Глава Пентагона заявил о готовности военных США к возможным боевым действиям против Ирана

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США готовы к возобновлению возможных военных действий против Ирана, заявил в пятницу глава Пентагона Пит Хегсет во время посещения американского универсального авианесущего десантного корабля USS Boxer в Сингапуре.

"Я знаю, что вы готовы, и это вселяет в меня уверенность" в отношении потенциальных будущих военных действий против Ирана, заявил он, обращаясь к американским военнослужащим на борту корабля.

"Прямо сейчас у Ирана есть выбор: сесть за стол переговоров с президентом (США) и отказаться от своей ядерной программы. И, как сказал президент... на совещании с членами его администрации.., Иран может либо сделать это правильно, заключив сделку за столом переговоров, либо иметь дело с моим парнем слева. Так получилось, что это был я, но это не я, это вы, ребята", - сказал Хегсет.

"Важно то, к чему вы готовы, важно то, что мир знает о вашей готовности", - добавил Хегсет. "Когда я разговаривал с командующими, когда я разговаривал со всеми вами сегодня утром, я знаю, что вы готовы, и это вселяет в меня уверенность. Это вселяет уверенность в президента. И это должно вселять уверенность в американский народ", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду на совещании с членами администрации, заявил, что Иран очень хочет достичь соглашения.

"Пока им это не удалось. Мы не удовлетворены, но мы будем удовлетворены, мы будем. Либо так, либо нам придется просто закончить начатое", - предупредил Трамп.

"Но, как я уже тысячу раз говорил, их флот уничтожен. Их военно-воздушные силы уничтожены. Все уничтожено, и они ведут переговоры на пустом месте. Но посмотрим, что произойдет. Может быть, нам придется вернуться и закончить это. Может быть, нет", - подчеркнул он.

Глава Пентагона находится в Сингапуре с визитом для участия в ежегодном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" глав минобороны Запада и Востока, который проходит с 29 мая по 31 мая.