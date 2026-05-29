Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану

По его словам, США в координации с Ираном будут извлекать обогащенный уран из под завалов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями администрации для принятия окончательного решения по соглашению с Ираном.

"Сейчас я проведу встречу в оперативном штабе для принятия окончательного решения", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп вновь призвал Иран открыть Ормузский пролив и согласиться никогда не пытаться получить ядерное оружие.

"Иран должен согласиться с тем, что они никогда не получат ядерное оружие или бомбу. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного морского движения в обе стороны, никакой платы за проход", - подчеркнул он.

Американский президент также заявил, что по его мнению Вашингтон совместно с Тегераном займется извлечением ядерных материалов из-под завалов, оставшихся после американских ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году.

"Обогащенные материалы, которые иногда называют "ядерной пылью" и которые находятся глубоко под землей (...), будут извлечены США (...) в координации и при сотрудничестве с Ираном и МАГАТЭ, после чего будут уничтожены", - заявил президент.

Ранее западные СМИ сообщали, что Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о взаимопонимании по урегулированию иранского конфликта, ему не хватало только одобрения американского президента.