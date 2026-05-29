ЕС настаивает на соблюдении режима прекращении огня в Ливане и продолжении переговоров

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Ливане должны соблюдать временное соглашение о прекращении огня, о котором была достигнута договоренность, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Это важно для прогресса (в урегулировании - ИФ). Мы также выступаем за продолжение диалога между Израилем и Ливаном и действуем в поддержку переговоров, чтобы прийти к более стабильной ситуации, к деэскалации и соответствию резолюции 1701 Совета Безопасности ООН", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Мы также призываем Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана, а все стороны - соблюдать международное гуманитарное право, обеспечивая защиту гражданских инфраструктур, Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) и персонала гуманитарных организаций", - добавила Хиппер.

Телеканал Al Jazeera сообщил в пятницу, что израильские войска продвигаются по ливанской территории за рекой Литани, наращивают активность, в особенности в районе города Набатия.

По данным канала, израильские подразделения движутся в направлении населенных пунктов Завтар-эш-Шаркия, Майфадун и Завтар-эль-Гарбия; эти районы находятся к юго-востоку от Набатии, второго по величине города на юге Ливана.

По информации Al Jazeera, наступление продолжается уже несколько дней, но за последние 24 часа имел место значительный рост активности. "Похоже, израильские войска пытаются прорвать вторую и третью линии обороны движения "Хезболла" и изолировать западную часть долины Бекаа от остальной южной части страны", - отметил телеканал.