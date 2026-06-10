Президент Финляндии не претендует на роль переговорщика с Москвой

Президент Финляндии Александр Стубб Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика между Европейским союзом и Россией.

"Лично я не считаю себя представителем в этом деле. Я считаю важным, чтобы этим руководили крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания", - сказал Стубб на пресс-конференции в среду.

При этом, по словам Стубба, такие страны как Финляндия или Норвегия вполне могут продвигать переговоры в фоновом режиме.

Стубб подчеркнул, что "пришло время Европе связаться с российским руководством, а точнее с президентом Владимиром Путиным, чтобы провести дипломатические переговоры".

В мае газета Helsingin Sanomat писала, что Европейский союз готовится к переговорам на высоком уровне с Россией Стубб может сыграть центральную роль в процессе. Стубб заявил финским СМИ, что готов быть представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.

В МИД РФ после этого заявили, что Москва не получала официальных обращений от Хельсинки о возможном участии президента Финляндии в переговорах с Россией по Украине в качестве представителя Европы.