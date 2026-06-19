Переговоры США и Ирана ожидаются в швейцарском Бюргенштоке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Иран и США, как ожидается, в пятницу в швейцарском Бюргенштоке начнут переговоры по реализации подписанного ранее меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Ранее СМИ сообщали, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую - спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Накануне Вэнс подтвердил, что намерен отправиться в Швейцарию на переговоры с Ираном, но при этом подчеркнул, что пока точно не знает, когда именно он там окажется, так как это зависит от того, когда в эту страну прибудут иранские переговорщики.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США, состоящий из 14 пунктов.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф, который является посредником на переговорах, сообщил, что меморандум вступил в силу сразу после подписания. "И в качестве первого шага Исламская Республика Иран немедленно откроет Ормузский пролив, а США немедленно снимут морскую блокаду", - написал он в соцсети Х.

Изначально предполагалось, что церемония подписания состоится непосредственно в Бюргенштоке, однако стороны решили подписать документ заранее дистанционно.

Накануне МИД Швейцарии сообщил, что, несмотря на уже состоявшееся подписание, встреча иранской и американской делегаций остается в силе, стороны проведут "первоначальные переговоры о реализации соглашения" при участии посредников из Катара и Пакистана.

Документ, подписанный в ночь на четверг, состоит из 14 пунктов. Он был опубликован как ведущими американскими, так и иранскими СМИ.

Документ предусматривает, что США и Иран немедленно прекращают военные действия "на всех фронтах, включая Ливан".

США и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения не более чем за 60 дней.

Сразу после подписания меморандума, следует из документа, США должны начать снятие морской блокады в регионе, а Иран, в свою очередь, обязуется открыть Ормузский пролив.

США также обязуются в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения вывести свои силы из прилегающей к Ирану зоны.

Документ также предусматривает и план восстановления экономики Ирана, в рамках которого будет выделено не менее $300 млрд.

Согласно меморандуму, США также обязуются прекратить действие всех видов санкций против Ирана в случае достижения окончательного соглашения.

Кроме того, согласно документу, сразу после подписания меморандума и до прекращения действия санкций министерство финансов США выдадут исключения, позволяющие экспортировать иранскую сырую нефть, нефтепродукты и их производные, а также обеспечат полный доступ к замороженным или ограниченным средствам и активам Ирана после начала выполнения меморандума.

В документе Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. США и Иран договорились урегулировать вопрос о дальнейшей судьбе накопленных запасов обогащенного материала в соответствии с механизмом, который должен быть согласован обеими сторонами и под контролем МАГАТЭ.