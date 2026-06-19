Иран не примет инспекторов МАГАТЭ до завершения переговоров с США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тегеран не планирует предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, пока не завершит переговоры с Вашингтоном, заявил через пресс-службу представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Инспекции объектов, доступ МАГАТЭ к которым был прекращен из-за преступных военных атак со стороны США и сионистского режима, будут зависеть от хода переговоров и их результатов", - сказал он.

Дипломат сослался на заключенный с США меморандум, в соответствии с которым переговоры по ядерному вопросу должны будут идти с США в течение 60 дней.

Он также напомнил, что согласно условиям меморандума, в течение 60-дневного периода иранская ядерная программа остается в нынешнем состоянии. В связи с этим инспекции ряда объектов, таких как АЭС "Бушер", продолжаются, отметил Багаи.