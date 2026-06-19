Поиск

Уиткофф сообщил, что Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил американским законодателям на закрытом брифинге, что Иран пригласит МАГАТЭ проинспектировать свои ядерные объекты, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Уиткофф заявил, что Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ проверить свои ядерные объекты и начать работу по выявлению и раскрытию местонахождения обогащенных материалов Тегерана, которые, как полагают, погребены под обломками.

Согласно источникам, спецпосланник американского президента сообщил руководству Конгресса и членам комитетов, связанных с национальной безопасностью, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не включает никаких дополнительных соглашений, но Тегераном и МАГАТЭ было подготовлено письмо с приглашением.

Уиткофф уточнил, что письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси позволит ему пригласить американских ядерных инспекторов в Тегеран.

Белый дом напрямую не ответил на вопросы о приглашении, но заявил, что соглашение требует от Ирана "письменного обязательства отказаться от своих ядерных амбиций".

В соглашении говорится, что запасы высокообогащенного урана в Иране должны быть, как минимум, сокращены под международным контролем. В нем также отмечается, что Иран не должен приобретать или разрабатывать ядерное оружие.

Хроника 28 февраля – 19 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Белый дом Иран США Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

 Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного

 UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного

Вооруженные силы США сняли блокаду с иранских портов

 Вооруженные силы США сняли блокаду с иранских портов

Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

 Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе

Страны НАТО договорились укреплять ядерные возможности альянса

WSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действиях
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9988 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2734 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов