Уиткофф сообщил, что Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил американским законодателям на закрытом брифинге, что Иран пригласит МАГАТЭ проинспектировать свои ядерные объекты, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Уиткофф заявил, что Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ проверить свои ядерные объекты и начать работу по выявлению и раскрытию местонахождения обогащенных материалов Тегерана, которые, как полагают, погребены под обломками.

Согласно источникам, спецпосланник американского президента сообщил руководству Конгресса и членам комитетов, связанных с национальной безопасностью, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не включает никаких дополнительных соглашений, но Тегераном и МАГАТЭ было подготовлено письмо с приглашением.

Уиткофф уточнил, что письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси позволит ему пригласить американских ядерных инспекторов в Тегеран.

Белый дом напрямую не ответил на вопросы о приглашении, но заявил, что соглашение требует от Ирана "письменного обязательства отказаться от своих ядерных амбиций".

В соглашении говорится, что запасы высокообогащенного урана в Иране должны быть, как минимум, сокращены под международным контролем. В нем также отмечается, что Иран не должен приобретать или разрабатывать ядерное оружие.