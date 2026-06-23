CNN сообщил о массовых сокращениях в аппарате директора Нацразведки США

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Уильям Пулте приступил к масштабному сокращению штата аппарата ведомства, сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, под увольнения попадут, в частности, Национальный центр по борьбе с терроризмом (NCTC) и Национальный центр контрразведки и безопасности - ключевые структуры, отвечающие за координацию разведывательной деятельности.

Собеседники отмечают, что Пулте на прошлой неделе прибыл в ведомство на день раньше официального вступления в должность и запросил полный список сотрудников, что стало неожиданностью для уходящего директора Тулси Габбард. Всем подразделениям было предписано подготовить ранжированные списки персонала.

Сокращения вызвали обеспокоенность в Конгрессе. Члены комитетов по разведке Сената и Палаты представителей - сенатор Марк Уорнер и конгрессмен Джим Хаймс - направили Пулте письмо, предупредив о рисках для национальной безопасности. Законодатели указали, что крупное сокращение штата последует за уже проведённым уменьшением численности в 2025 году и может затронуть способность ведомства выполнять функции, возложенные на него после терактов 11 сентября.

В Белом доме сослались на заявление президента Дональда Трампа в Truth Social, где он сообщил, что поручил Пулте "немедленное и необходимое сокращение" аппарата ведомства с возвращением части сотрудников в их профильные агентства.