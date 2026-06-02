Сенаторы-республиканцы сомневаются в квалификации нового и.о. главы Нацразведки США

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сенаторы из Республиканской партии США встретили с настороженностью назначение Билла Пулте на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки, сообщает во вторник телеканал CNN.

"Выбор (президентом США - ИФ) Дональдом Трампом Билла Пулте, который сыграл заметную роль в разжигании кампании возмездия против президента, на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки вызвал серьезный скепсис у ряда сенаторов-республиканцев. Они ставят под сомнение его квалификацию", - говорится в сообщении.

Сенатор от Техаса Джон Корнин заявил, что не видит никаких доказательств того, что Пулте обладает достаточной квалификацией для этой должности.

"Нам не нужен политизированный директор Национальной разведки, нам нужны профессионалы", - в свою очередь сообщил телеканалу лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.

Сенатор Лиза Мурковски тем временем назвала выбор Трампа "интересным" и поставила вопрос, есть ли у Пулте необходимый опыт в сфере национальной безопасности.

Заместитель председателя комитета в Сенате США по разведке Марк Уорнер также скептичекски отнесся к назначению Пулте, передает CNN.

"Кто знает, что он сможет использовать, сфабриковать, создать", - сказал сенатор.

Уорнер заявил, что назначение нового главы ведомства является оскорблением для его сотрудников.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении главы Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Уильяма Пулте исполняющим обязанности руководителя Национальной разведки.

"Я назначаю директора Федерального агентства жилищного финансирования Уильяма Пулте на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки. Он располагает большим опытом в самых чувствительных сферах, касающихся США - безопасности и прочности рынков", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В конце мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о том, что покидает свой пост. Это решение Габбард обосновала тяжелой болезнью мужа.