Трамп собирается сократить штат сотрудников Национальной разведки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен сократить штат сотрудников Национальной разведки, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ).

"Президент Трамп заявил, что хочет, чтобы Билл Пулте, будущий исполняющий обязанности директора Национальной разведки, начал процесс увольнения большого числа сотрудников в рамках перестройки разведывательного сообщества США", - пишет издание со ссылкой на интервью Трампа.

В интервью WSJ в пятницу Трамп сказал, что в частном порядке сообщил Пулте, что считает Управление директора Национальной разведки (ODNI), которое курирует 18 федеральных разведывательных агентств и подразделений, ненужным и слишком большим. "Я хотел бы видеть его меньше. Думаю, там много людей, которым там не место", - сказал Трамп в интервью.

Президент США отметил, что в ведомстве работают сотрудники, оставшиеся еще со времен администраций бывших президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.

Отвечая на вопрос, призывает ли он Пулте увольнять людей, Трамп ответил, что хочет, чтобы тот "начал процесс", добавив, что кандидат на постоянную должность в будущем должен продолжить эту работу. Трамп также выразил надежду, что Пулте сможет начать проводить изменения во всем разведывательном сообществе до того, как будет утвержден постоянный директор национальной разведки.

Во вторник Трамп объявил о назначении директора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Уильяма Пулте исполняющим обязанности руководителя Национальной разведки. Пулте также является председателем советов директоров ипотечных корпораций Fannie Mae и Freddie Mac, которые подчинены FHFA. Пулте продолжит занимать нынешние должности и в FHFA, и в Fannie Mae и Freddie Mac.

"Я назначаю директора Федерального агентства жилищного финансирования Уильяма Пулте на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки. Он располагает большим опытом в самых чувствительных сферах, касающихся США - безопасности и прочности рынков", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В конце мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о том, что покидает свой пост. Это решение Габбард обосновала тяжелой болезнью мужа.

Назначение Пулте вызвало сомнения как среди демократов, так и среди республиканцев.