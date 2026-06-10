Пулте начнет работу в качестве и.о. директора нацразведки США 19 июня

Уильям Пулте Фото: AP/TASS

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначенный им исполняющий обязанности директора Нацразведки Уильям Пулте приступит к работе 19 июня.

"Уильям Пулте, который тесно сотрудничает с Тулси Габбард, вступит в должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки в пятницу, 19 июня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее американский президент объявил о назначении директора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Уильяма Пулте исполняющим обязанности руководителя Национальной разведки.

Пулте также является председателем советов директоров ипотечных корпораций Fannie Mae и Freddie Mac, которые подчинены FHFA. Он продолжит занимать нынешние должности и в FHFA, и в Fannie Mae и Freddie Mac.

В конце мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о том, что покидает свой пост. Такое решение она обосновала тяжелой болезнью мужа.